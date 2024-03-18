Глава МИД Литвы: Псевдовыборы в России похожи на трагический фарс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что организованные в России "выборы президента" невозможно считать демократическим волеизъявлением.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Ландсбергис заявил, что учитывая все репрессии и фальсификации на основании принуждения, репрессий и фальсификаций, которые происходили во время российских "выборов", нельзя говорить о легитимности результатов таких выборов.

"Поэтому мы не считаем и не называем выборами эту сфальсифицированную и сымитированную процедуру, потому что это, к сожалению, больше похоже на трагический фарс", – сказал глава МИД Литвы.

В отдельном заявлении МИД по поводу российских выборов отметили, что российские органы власти прибегали к противоправным действиям против представителей оппозиции, гражданского общества, подавили независимые СМИ, на выборы не пригласили наблюдателей ОБСЕ.

Внешнедипломатическое ведомство отметило, что смерть в заключении критика Путина Алексея Навального при непонятных обстоятельствах, многочисленные неоправданные случаи заключения других оппонентов Кремля, преследование диссидентов внутри России и за рубежом шокировали мировое сообщество и свидетельствуют о стремлении российских властей заставить замолчать любого несогласного, и при таких обстоятельствах результатам "волеизъявления" в России не хватает демократической легитимности.

Также отмечается, что Литва не признает результаты псевдовыборов на оккупированных территориях Украины, а также осуждает организацию голосования на оккупированных территориях Грузии и Молдовы.

Варшава также заявила, что президентские "выборы" в России нельзя считать законными, свободными и честными.

Президент Евросовета еще в первый день голосования саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".