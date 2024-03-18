Після нападу на поліцейську дільницю в передмісті Парижа затримали 9 осіб

У Франції заарештували дев'ятьох осіб після нападу на поліцейську дільницю в передмісті Парижа Ла-Курнев пізно ввечері в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM TV.

У неділю ввечері окремі особи закидали відділення поліції фаєрами. Також вони підпалили сміттєві баки, повідомило телеканалу джерело в поліції.

Сутички сталися після того, як минулого тижня загинув молодий чоловік, який не зупинився на скутері на вимогу поліції.

Питання безпеки мають першорядне значення для французької влади перед початком Олімпіади в Парижі, яка розпочнеться 26 липня.

Деякі об'єкти Олімпіади в Парижі зазнали вандалізму під час заворушень влітку 2023 року, які були спровоковані смертельним пораненням підлітка північноафриканського походження, застреленого поліцією.

Містечко Ла-Курнев опинилося в центрі уваги після того, як у середу ввечері під час поліцейської погоні загинув молодий хлопець з цього міста – Ваніс Р.

Поліція переслідувала скутер, яким керував 18-річний юнак. Його двоколісний транспортний засіб був збитий автомобілем бригади по боротьбі зі злочинністю, який викликали на підмогу.

Внаслідок зіткнення Ваніс Р. загинув, а його пасажир отримав поранення. Відео зіткнення широко розповсюджувалося в соціальних мережах та ЗМІ.

У п'ятницю адвокат сім'ї звинуватив поліцію в тому, що вона навмисно врізалася в скутер хлопця, в той час як адвокат поліції захищав версію нещасного випадку.

Нагадаємо, французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.

Літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Жителів столиці Франції вже попередили про логістичні труднощі.