После нападения на полицейский участок в пригороде Парижа задержали 9 человек

Во Франции арестовали девять человек после нападения на полицейский участок в пригороде Парижа Ла-Курнев поздно вечером в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM TV.

В воскресенье вечером отдельные лица забросали отделение полиции файерами. Также они подожгли мусорные баки, сообщил телеканалу источник в полиции.

Стычки произошли после того, как на прошлой неделе погиб молодой человек, который не остановился на скутере по требованию полиции.

Вопросы безопасности имеют первостепенное значение для французских властей перед началом Олимпиады в Париже, которая начнется 26 июля.

Некоторые объекты Олимпиады в Париже подверглись вандализму во время беспорядков летом 2023 года, которые были спровоцированы смертельным ранением подростка североафриканского происхождения, застреленного полицией.

Городок Ла-Курнев оказался в центре внимания после того, как в среду вечером во время полицейской погони погиб молодой парень из этого города – Ванис Р.

Полиция преследовала скутер, которым управлял 18-летний юноша. Его двухколесное транспортное средство было сбито автомобилем бригады по борьбе с преступностью, который вызвали на подмогу.

В результате столкновения Ванис Р. погиб, а его пассажир получил ранения. Видео столкновения широко распространялось в социальных сетях и СМИ.

В пятницу адвокат семьи обвинил полицию в том, что она намеренно врезалась в скутер парня, в то время как адвокат полиции защищал версию несчастного случая.

Напомним, французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября. Жителей столицы уже предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады.