Італія відреагувала на псевдовибори у Росії: Не вільні й не чесні

Офіційний Рим заявив, що не вважає вільними й чесними "перевибори" Путіна у Росії, та засудив організацію голосування на окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував у своєму Twitter (Х) міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Вибори у Росії не були ані вільними, ані чесними та проводилися у тому числі на протиправно окупованих територіях України. Ми продовжимо працювати над досягненням справедливого миру, за якого Росія припинить агресивну війну проти України відповідно до норм міжнародного права", – заявив очільник МЗС Італії.

Le elezioni in #Russia non sono state né libere né regolari ed hanno riguardato anche territori ucraini occupati illegalmente. Continuiamo a lavorare per una pace giusta che porti la Russia a terminare la guerra di aggressione all’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale.