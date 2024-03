Италия отреагировала на псевдовыборы в России: Не свободные и не честные

Официальный Рим заявил, что не считает свободными и честными "перевыборы" Владимира Путина в России, и осудил организацию голосования на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал в своем Twitter (Х) министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Выборы в России не были ни свободными, ни честными и проводились в том числе на противоправно оккупированных территориях Украины. Мы продолжим работать над достижением справедливого мира, при котором Россия прекратит агрессивную войну против Украины в соответствии с нормами международного права", – заявил глава МИД Италии.

Le elezioni in #Russia non sono state né libere né regolari ed hanno riguardato anche territori ucraini occupati illegalmente. Continuiamo a lavorare per una pace giusta che porti la Russia a terminare la guerra di aggressione all’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale.