Румунія засудила російські псевдовибори на окупованих територіях

Румунія вважає, що "перевибори" Путіна у Росії не були демократичним волевиявленням, та наголосила, що організація голосування на окупованих територіях України, Молдови та Грузії незаконна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю з колегами у Брюсселі.

"Що стосується президентських виборів у Росії, тут нема чого коментувати. Усі ми знаємо, що ці вибори не були ані вільними, ані чесними, ані демократичними", – наголосила вона.

Від імені Румунії вона висловила осуд організації Москвою голосування на окупованих територіях України, а також у молдовському Придністров’ї та грузинських Південній Осетії та Абхазії, наголосивши, що це є порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, вже низка держав Східної Європи, Німеччина, Італія та Британія заявили, що російські "вибори" неможливо вважати вільними й чесними, а глава Міноборони Британії порівняв Путіна з радянським диктатором Сталіним.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.