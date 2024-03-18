Румыния осудила российские псевдовыборы на оккупированных территориях

Румыния считает, что "перевыборы" Путина в России не были демократическим волеизъявлением, и подчеркнула, что организация голосования на оккупированных территориях Украины, Молдовы и Грузии незаконна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в общении со СМИ перед встречей с коллегами в Брюсселе.

"Что касается президентских выборов в России, здесь нечего комментировать. Все мы знаем, что эти выборы не были ни свободными, ни честными, ни демократическими", – подчеркнула она.

От имени Румынии она выразила осуждение организации Москвой голосования на оккупированных территориях Украины, а также в молдавском Приднестровье и грузинских Южной Осетии и Абхазии, подчеркнув, что это является нарушением международного права.

Напомним, уже ряд государств Восточной Европы, Германия и Великобритания заявили, что российские "выборы" невозможно считать свободными и честными, а глава Минобороны Британии сравнил Путина с советским диктатором Сталиным.

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.