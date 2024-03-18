США запровадили санкції проти македонських і косовських посадовців за корупцію

Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти трьох чинних і колишніх посадовців Північної Македонії і Косова за причетність до корупції у великих масштабах.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилася з оголошенням Держдепу.

"Держдеп оголосив про внесення до санкційного списку осіб, причетних до корупції, колишньої Спеціальної головної прокурорки Північної Македонії Катіци Яневої, нинішнього мера міста Карпос, Північна Македонія, Стівко Якимовського та колишнього мера міста Качанік (Косово) Хабіра Жарку", – йдеться у повідомленні.

В Держдепі заявили, що їхні дії підірвали верховенство права і віру громадськості в демократичні інститути та суспільні процеси в їхніх країнах.

Перебуваючи на посаді колишнього Спеціального головного прокурора Північної Македонії, Янева була причетна до корупційних дій, у тому числі використовувала свій політичний вплив і службові повноваження для отримання особистої вигоди. Існує достовірна інформація про те, що Янева вимагала та отримала хабар з метою вплинути на переслідування, яке перебувало в її компетенції.

На посаді мера муніципалітету Карпос Якимовський був причетний до корупційних дій, у тому числі використовував своє службове становище для втручання в процеси міського розвитку та закупівель з метою отримання вигоди для себе та своїх спільників.

Жарку, перебуваючи на посаді мера муніципалітету Качанік, був причетний до корупційних дій, у тому числі використовував своє службове становище для втручання в процеси закупівель, щоб незаконно дозволити будівництво на території, що належить муніципалітету, з метою отримання вигоди для себе та своїх поплічників.

"Ці рішення підтверджують відданість США підтримці верховенства права та зміцненню демократичних інститутів на Балканах. Департамент і надалі використовуватиме всі наявні повноваження для сприяння притягненню до відповідальності корумпованих осіб у регіоні та в усьому світі", – йдеться у повідомленні Держдепу.

У жовтні Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти членів сім’ї лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка та пов’язаних із ним компаній через політичну корупцію.

Сам Мілорад Додік, як відомо, перебуває під санкціями США ще з початку 2022 року через підрив конституційного ладу Боснії і Герцеговини.

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