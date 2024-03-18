США ввели санкции против македонских и косовских чиновников за коррупцию

Государственный департамент США объявил о введении санкций против трех действующих и бывших должностных лиц Северной Македонии и Косова за причастность к коррупции в крупных масштабах.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с объявлением Госдепа.

"Госдеп объявил о внесении в санкционный список лиц, причастных к коррупции, бывшего Специального главного прокурора Северной Македонии Катицы Яневой, нынешнего мэра города Карпос, Северная Македония, Стивико Якимовского и бывшего мэра города Качаник (Косово) Хабира Жарку", – говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что их действия подорвали верховенство права и веру общественности в демократические институты и общественные процессы в их странах.

Находясь в должности бывшего Специального главного прокурора Северной Македонии, Янева была причастна к коррупционным действиям, в том числе использовала свое политическое влияние и служебные полномочия для получения личной выгоды. Существует достоверная информация о том, что Янева требовала и получила взятку с целью повлиять на преследование, которое находилось в ее компетенции.

На посту мэра муниципалитета Карпос Якимовский был причастен к коррупционным действиям, в том числе использовал свое служебное положение для вмешательства в процессы городского развития и закупок с целью получения выгоды для себя и своих сообщников.

Жарку, находясь в должности мэра муниципалитета Качаник, был причастен к коррупционным действиям, в том числе использовал свое служебное положение для вмешательства в процессы закупок, чтобы незаконно разрешить строительство на территории, принадлежащей муниципалитету, с целью получения выгоды для себя и своих приспешников.

"Эти решения подтверждают приверженность США поддержке верховенства права и укреплению демократических институтов на Балканах. Департамент и в дальнейшем будет использовать все имеющиеся полномочия для содействия привлечению к ответственности коррумпированных лиц в регионе и во всем мире", – говорится в сообщении Госдепа.

В октябре Министерство финансов США объявило о введении санкций против членов семьи лидера Республики Сербской Милорада Додика и связанных с ним компаний из-за политической коррупции.

Сам Милорад Додик, как известно, находится под санкциями США еще с начала 2022 года из-за подрыва конституционного строя Боснии и Герцеговины.

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