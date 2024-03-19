Президент Чехии: Стараемся доставить боеприпасы Украине так быстро, насколько это возможно

Чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия пытается доставить Украине боеприпасы так быстро, как это возможно.

Об этом Павел сказал, отвечая на вопрос "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Президент Чехии отметил, что производство необходимого количества снарядов требует времени, но Украина нуждается в боеприпасах сейчас.

"Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", – сказал он.

Павел ожидает, что в ближайшее время в Европе смогут производить "необходимое количество боеприпасов".

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться в ближайшем будущем", – добавил президент Чехии.

Чехия нашла за границей до 800 тысяч снарядов и объявила об инициативе по передаче их Украине при условии, если другие государства помогут профинансировать поставки. К инициативе уже присоединились несколько западных стран.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.