Молдова оголосила співробітника посольства РФ персоною нон грата

МЗС Молдови повідомило про оголошення персоною нон грата співробітника посольства РФ у зв’язку з організацією "виборів" президента Росії на території Придністровського регіону, незважаючи на незгоду Кишинева.

Про це повідомив глава МЗС Молдови Міхай Попшой, пише "Європейська правда".

Попшой зазначив, що про це рішення повідомили російському послу Олегу Васнєцову, викликаному до МЗС у вівторок, 19 березня.

"Молдовська сторона висловила протест проти президентських виборів, проведених Росією в Придністровському регіоні, всупереч позиції молдовської влади. Дипломат був оголошений персоною нон грата", – написав міністр у своєму Twitter (Х).

У пресслужбі міністерства зазначили, що послу РФ було вручено ноту, якою співробітник посольства оголошений небажаною особою на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.

Кишинів заборонив відкривати виборчі дільниці на території Молдови для голосування на "виборах" президента Росії, окрім дільниці в посольстві у Кишиневі. Проте Росія відкрила шість виборчих дільниць на лівому березі Дністра.

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой в інтерв’ю "ЄвроПравді" заявляв, що Кишинів дасть відповідь на проведення у невизнаному Придністров'ї "виборів" президента РФ.

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