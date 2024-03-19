Чеський парламент збирається на спецзасідання через дії експрем’єра Бабіша

Нижня палата парламенту Чехії з ініціативи керівної коаліції проведе позачергове засідання щодо базових принципів нацбезпеки Чехії, на якому винесуть на розгляд відповідну резолюцію; приводом для неї стали дії колишнього прем’єра та лідера партії ANO Андрея Бабіша.

Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда".

Ситуацію спровокувала критика на адресу Бабіша з боку міністра закордонних справ Яна Ліпавського, представника Піратської партії, за те, що він надто орієнтується на угорського прем’єра Віктора Орбана. Він поставив питання, чи не стає Бабіш загрозою для нацбезпеки, з огляду на деякі його заяви.

Після того у ЗМІ потрапив лист Андрея Бабіша, де він, обурений словами Ліпавського, просить колег "накопати інформацію" про очільника МЗС, зокрема про його дітей.

Коли це стало публічним, Піратська партія запропонувала скликати позачергове засідання парламенту щодо питань нацбезпеки, і коаліція підтримала ініціативу.

"Постійні зусилля створити загрози для безпеки і західного курсу Чеської республіки, методи, що нагадують попередній режим, і втягування дітей політичних суперників у публічний простір не мають нормалізуватися. Тому ми скликаємо позачергове засідання Палати представників", – сказав прем’єр Петр Фіала, аргументуючи скликання зустрічі.

Сам Бабіш після розголосу заявив, що просив допомогти знайти публічно доступну інформацію, а не компромат, щоб він міг відповісти на коментарі Ліпавського, а також перепросив за грубі висловлювання на його адресу, які використав у злитому листі.

Ліпавський вранці у вівторок сказав, що резолюція, яку на ньому планують винести на розгляд, не буде спрямована безпосередньо проти Бабіша і партії ANO, але покликана зафіксувати думку політичних сил щодо ключових питань, важливих для національної безпеки Чехії.

"У цій резолюції ANO отримає можливість погодитися з найбільш базовими принципами, на яких ґрунтується безпека нашої країни, з нашим членством у ЄС і НАТО. З принципами, що потрібно стримувати російський імперіалізм, з чого логічно випливає, що зараз потрібно підтримати Україну", – сказав Ліпавський.

Андрей Бабіш у своїх коментарях у відповідь, які наводить IDNES, запевнив, що його партія не виступає за вихід Чехії з НАТО і ЄС, та що він підтримує повне відновлення територіальної цілісності України. Водночас він додав, що переймається, аби цей шлях "не розпалив Третю світову війну".

Дебати почнуться надвечір і ймовірно продовжаться також у середу.

Нагадаємо, у лютому 2024 року суд остаточно підтвердив, що експрем’єр Чехії Бабіш працював на радянські спецслужби.

Раніше Бабіш образився на українське видання Texty, яке внесло його до переліку "бактерій русского міра"

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