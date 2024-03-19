Чешский парламент собирается на спецзаседание из-за действий экс-премьера Бабиша

Нижняя палата парламента Чехии по инициативе правящей коалиции проведет внеочередное заседание по базовым принципам нацбезопасности Чехии, на котором вынесут на рассмотрение соответствующую резолюцию; поводом для нее стали действия бывшего премьера и лидера партии ANO Андрея Бабиша.

Об этом сообщает ČTK, пишет "Европейская правда".

Ситуацию спровоцировала критика в адрес Бабиша со стороны министра иностранных дел Яна Липавского, представителя Пиратской партии, за то, что он слишком ориентируется на венгерского премьера Виктора Орбана. Он задал вопрос, не становится ли Бабиш угрозой для нацбезопасности, учитывая некоторые его заявления.

После этого в СМИ попало письмо Андрея Бабиша, где он, возмущенный словами Липавского, просит коллег "накопать информацию" о главе МИД, в частности о его детях.

Когда это стало публичным, Пиратская партия предложила созвать внеочередное заседание парламента по вопросам нацбезопасности, и коалиция поддержала инициативу.

"Постоянные усилия создать угрозы для безопасности и западного курса Чешской республики, методы, напоминающие предыдущий режим, и втягивание детей политических соперников в публичное пространство не должны становиться нормой. Поэтому мы созываем внеочередное заседание Палаты представителей", – сказал премьер Петр Фиала, аргументируя созыв встречи.

Сам Бабиш после огласки заявил, что просил помочь найти публично доступную информацию, а не компромат, чтобы он мог ответить на комментарии Липавского, а также извинился за грубые высказывания в его адрес, которые использовал в слитом письме.

Липавский утром во вторник сказал, что резолюция, которую на нем планируют вынести на рассмотрение, не будет направлена непосредственно против Бабиша и партии ANO, но призвана зафиксировать мнение политических сил по ключевым вопросам, важным для национальной безопасности Чехии.

"В этой резолюции ANO получит возможность согласиться с наиболее базовыми принципами, на которых основывается безопасность нашей страны, с нашим членством в ЕС и НАТО. С принципами, что нужно сдерживать российский империализм, из чего логично следует, что сейчас нужно поддержать Украину", – сказал Липавский.

Андрей Бабиш в своих ответных комментариях, которые приводит IDNES, заверил, что его партия не выступает за выход Чехии из НАТО и ЕС, и что он поддерживает полное восстановление территориальной целостности Украины. В то же время он добавил, что переживает, чтобы этот путь "не разжег Третью мировую войну".

Дебаты начнутся вечером и, вероятно, продолжатся также в среду.

Напомним, в феврале 2024 года суд окончательно подтвердил, что экс-премьер Чехии Бабиш работал на советские спецслужбы.

Ранее Бабиш обиделся на украинское издание Texty, которое внесло его в перечень "бактерий русского мира"

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