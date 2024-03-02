Латвія не згодна з критикою Ради Європи щодо ситуації з нацменшинами

Латвія не згодна з висновками експертів Ради Європи з критикою латвійської політики щодо нацменшин, вважаючи їх такими, що абсолютно не враховують історичний досвід Латвії та нинішню геополітичну ситуацію.

Таку позицію в ефірі програми "ТЧК" на Rus.LSM.lv висловили представники Міністерства закордонних справ Латвії та Бюро омбудсмена, повідомляє "Європейська правда".

Консультативний комітет Рамкової Конвенції із захисту прав нацменшин при Раді Європи жорстко розкритикував Латвію, а його експерти зажадали виправити безліч пунктів.

"Комітет не врахував факт окупації Латвії та політику русифікації, яка за цим послідувала. Не враховується реальна ситуація на поточний момент. Та реальність, яку ми бачили до і після окупації.

Не враховується ситуація в мовній галузі, геополітична ситуація, яка суттєво змінилася після нападу РФ на Україну. Усі ці обставини не враховуються, через що ця доповідь є тенденційною", – заявила представниця Бюро омбудсмена Крістіне Пакаркле.

Аналогічну думку висловила директор департаменту міжнародних організацій і прав людини Міністерства закордонних справ Агнесе Вілде. Вона зазначила, що історичний та геополітичний аспект в експертній доповіді не відображений достатньою мірою, що створює "тенденційне бачення".

"Ми пояснили негативний вплив окупації та геополітичний контекст. І що це має бути враховано під час зміцнення ролі державної мови", – заявила Агнесе Вілде, додавши, що "рекомендації щодо покращення будуть завжди" під час ухвалення будь-якого закону.

Представник Бюро омбудсмена Крістіне Пакаркле, зі свого боку, вважає, що в Латвії за мовною ознакою дискримінують саме латишів: "Їх не обслуговують, не розуміють. І це не тільки в Даугавпілсі або на сході країни, ми стикаємося з цим і в столиці, в Ризі. Їх дискримінують, тому що вони не знають російської мови".

Нагадаємо, Латвійський Конституційний суд 15 лютого ухвалив, що норма імміграційного закону про обов’язкове складання мовного іспиту для громадян Росії та декларування ними джерела доходів є конституційною.

До вересня 2023 року понад половина спроб скласти мовні тести завершилися невдачею. Латвійські депутати після цього запропонували тим, хто виконав положення закону, продовжити посвідку на постійне проживання на два роки, аби вони встигли вивчити мову і скласти іспит.

Близько трьох тисяч громадян РФ, які не діяли, повинні були покинути Латвію або намагатися отримати тимчасовий легальний статус на інших підставах. У підсумку кандидатів на виїзд залишилося близько тисячі.