Латвия не согласна с критикой Совета Европы по ситуации с нацменьшинствами

Латвия не согласна с выводами экспертов Совета Европы с критикой латвийской политики в отношении нацменьшинств, считая их абсолютно не учитывающими исторический опыт Латвии и нынешнюю геополитическую ситуацию.

Такую позицию в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv выразили представители Министерства иностранных дел Латвии и Бюро омбудсмена, сообщает "Европейская правда".

Консультативный комитет Рамочной Конвенции по защите прав нацменьшинств при Совете Европы жестко раскритиковал Латвию, а его эксперты потребовали исправить множество пунктов.

"Комитет не учел факт оккупации Латвии и последовавшую за этим политику русификации. Не учитывается реальная ситуация на текущий момент. Та реальность, которую мы видели до и после оккупации.

Не учитывается ситуация в языковой сфере, геополитическая ситуация, которая существенно изменилась после нападения РФ на Украину. Все эти обстоятельства не учитываются, из-за чего этот доклад является тенденциозным", – заявила представитель Бюро омбудсмена Кристине Пакаркле.

Аналогичное мнение высказала директор департамента международных организаций и прав человека Министерства иностранных дел Агнесе Вилде. Она отметила, что исторический и геополитический аспект в экспертном докладе не отражен в достаточной степени, что создает "тенденциозное видение".

"Мы объяснили негативное влияние оккупации и геополитический контекст. И что это должно быть учтено при укреплении роли государственного языка", – заявила Агнесе Вилде, добавив, что "рекомендации по улучшению будут всегда" при принятии любого закона.

Представитель Бюро омбудсмена Кристине Пакаркле, со своей стороны, считает, что в Латвии по языковому признаку дискриминируют именно латышей: "Их не обслуживают, не понимают. И это не только в Даугавпилсе или на востоке страны, мы сталкиваемся с этим и в столице, в Риге. Их дискриминируют, потому что они не знают русского языка".

Напомним, Латвийский Конституционный суд 15 февраля постановил, что норма иммиграционного закона об обязательной сдаче языкового экзамена для граждан России и декларирования ими источника доходов является конституционной.

К сентябрю 2023 года более половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Латвийские депутаты после этого предложили тем, кто выполнил положения закона, продлить вид на жительство на два года, чтобы они успели выучить язык и сдать экзамен.

Около трех тысяч граждан РФ, которые бездействовали, должны были покинуть Латвию или пытаться получить временный легальный статус на других основаниях. В итоге кандидатов на выезд осталось около тысячи.