Польские фермеры будут блокировать движение пассажирских автобусов на КПП "Шегини"

Польские фермеры намерены заблокировать движение пассажирских автобусов в пункте пропуска "Медыка – Шегини".

Об этом представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко рассказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, украинские пограничники получили от представителей Пограничной стражи Польши информацию, что польские фермеры масштабируют свои действия по блокированию движения для транспортных средств на направлении пункта пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини".

Протестующие будут блокировать движение для автобусов как на въезд в Польшу, так и на выезд. "Участники блокады границы планируют пропускать по одному автобусу в два часа как на выезд из Польши, так и на въезд", – сказал Демченко.

Как он пояснил, о том, сколько продлятся такие действия, пока не известно. Польская сторона должна сообщить в случае изменения ситуации, или наличия дополнительной информации, отметил офицер.

Сообщалось, что в среду, 20 марта, польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.

В воскресенье и понедельник фермеры заблокировали две дороги на пути в Германию, заставив водителей ехать в объезд, а перед тем начали блокировать дорогу в Словакию в районе поселка Хижное, заявив, что будут оставаться там до конца марта.