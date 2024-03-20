Нидерланды передали Украине восемь незаконно вывезенных артефактов

Нидерланды вернули Украине восемь археологических артефактов, которые оказались незаконно вывезенными с украинской территории.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет "Европейская правда".

20 марта директор Инспекции информации и наследия Министерства образования, культуры и науки Нидерландов Альфред Рус передал посольству Украины в Нидерландах восемь предметов археологии, которые ранее незаконно вывезли с территории Украины.

Это наконечники копий и стрел из разных археологических культур и регионов Украины, датируемые периодами от римских времен до Средневековья.

Нидерландские таможенники заинтересовались предметами во время их ввоза в Нидерланды в марте 2023 года, заподозрив, что они могут быть похищены.

Фото Ирины Драбок

После этого профильные учреждения в Нидерландах исследовали происхождение находок, обратившись также в Национальный музей истории Украины.

Лицо, которому адресовались предметы, отказалось от претензий на них, когда выяснилось, что их вывезли из Украины с нарушением законодательства.

Напомним, осенью 2023 года в Украину после почти 10-летней судебной тяжбы вернулось так называемое "скифское золото" – артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме.

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