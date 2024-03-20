Єврокомісія визнала, що ЄС дуже далекий від мети посадити 3 мільярди дерев

Європейський Союз навіть не наблизився до виконання своєї обіцянки посадити щонайменше 3 мільярди дерев до кінця десятиліття.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, заявив у середу високопосадовець Європейської комісії.

У рамках Європейського зеленого курсу керівництво ЄС у 2020 році взяло на себе зобов'язання збільшити висадку дерев, щоб збільшити поглинання вуглецю, боротися з втратою біорізноманіття та пом'якшити наслідки зміни клімату.

Але через чотири роки "ми дуже далекі від досягнення 3 мільярдів дерев до 2030 року", заявив комісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс на заході, організованому виконавчою владою ЄС.

Згідно з онлайн-інструментом, створеним Єврокомісією, наразі висаджено лише 14,9 мільйона дерев. Бельгія очолює список з більш ніж 5 мільйонами, за нею йде Чеська Республіка з приблизно 3 мільйонами і Франція з трохи більше ніж 2 мільйонами висаджених дерев.

Щоб досягти поставленої мети, ЄС мав би висаджувати в середньому 300 мільйонів дерев щороку, починаючи з 2020 року.

Сінкявічюс підкреслив, що "лише частина" дерев, висаджених в ЄС, наразі реєструється в рамках інструменту Єврокомісії. Але він визнав, що суть в тому, що "нам дійсно потрібно садити більше дерев".

Флоріка Фінк-Хойєр, генеральний директор департаменту Комісії з питань довкілля, зазначила, що фінансування також є проблемою, зазначивши, що необхідно більше фінансових стимулів як на рівні ЄС, так і на національному рівні, щоб заохочувати висадку дерев по всьому Євросоюзу, в тому числі в містах.

Як повідомлялося, у Європі тільки три країни відповідають вимогам щодо наявності у повітрі дрібних частинок, що викидають транспортні засоби та промисловість, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям.

Раніше повідомляли, що у 2021 році через забруднення повітря у ЄС померли пів мільйона людей – близько половини смертей можна було б уникнути, скоротивши забруднення до рекомендованих лікарями меж.