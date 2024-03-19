Лише три країни Європи відповідають стандартам якості повітря ВООЗ

У Європі тільки три країни відповідають вимогам щодо наявності у повітрі дрібних частинок, що викидають транспортні засоби та промисловість, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Згідно зі звітом IQAir, швейцарської організації з контролю якості повітря, яка збирає дані з понад 30 тисяч станцій моніторингу по всьому світу, лише сім країн у світі відповідають міжнародним стандартам якості повітря. Європейських країн у цьому переліку три.

Зі 134 країн і регіонів, досліджених у звіті, лише сім – Австралія, Фінляндія, Гренада, Ісландія, Маврикій, Нова Зеландія та Естонія – дотримуються встановленого Всесвітньою організацією охорони здоров'я граничного рівня вмісту найдрібніших частинок у повітрі, що викидаються автомобілями, вантажівками та промисловими процесами.

Переважна більшість країн не дотримуються стандарту щодо PM2.5 – мікроскопічних частинок сажі розміром менше людської волосини, які при вдиханні можуть спричинити безліч проблем зі здоров'ям і навіть призвести до смерті.

Хоча повітря у світі загалом набагато чистіше, ніж було протягом більшої частини минулого століття, все ще існують місця, де рівень забруднення є особливо небезпечним. У найбільш забрудненій країні, Пакистані, рівень PM2,5 більш ніж у 14 разів перевищує норму ВООЗ. Індія, Таджикистан і Буркіна-Фасо є наступними найбільш забрудненими країнами.

Але навіть у багатих країнах, що швидко розвиваються, прогрес у зменшенні забруднення повітря перебуває під загрозою. Канада, яка довгий час вважалася країною з найчистішим повітрям у західному світі, минулого року стала найгіршою за рівнем забруднення PM2.5 через рекордні лісові пожежі, що спустошили країну, поширивши токсичні випари по всій країні і в США.

Водночас у Китаї покращення якості повітря ускладнилося минулого відновленням економічної активності після пандемії COVID-19, і звіт виявив збільшення рівня PM2.5 на 6,5%.

Раніше повідомляли, що у 2021 році через забруднення повітря у ЄС померли пів мільйона людей – близько половини смертей можна було б уникнути, скоротивши забруднення до рекомендованих лікарями меж.

В грудні 2022 року Суд ЄС постановив, що люди, які зазнали шкоди здоров'ю, пов'язаної із забрудненням повітря, не можуть через суд вимагати у своєї країни відшкодування збитків, але вони можуть вимагати, аби держава "вжила необхідних заходів".