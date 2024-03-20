У ЗМІ обговорюють можливих наступників прем’єра Ірландії

Після рішення теперішнього лідера ірландських консерваторів "Фіне Гел" Лео Варадкара йти з посади лідера своєї політсили та, як наслідок, посади прем’єра, найбільш імовірними його наступниками вважають "двох Саймонів" – Саймона Гарріса та Саймона Ковені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті Politico.

Одним із ймовірних кандидатів називають 37-річного Саймона Гарріса, якому до 2020 року пророкували великі політичні успіхи, але останніми роками він був "у тіні" на другорядній посаді та опікувався питаннями вищої освіти.

Вважається, що до Гарріса загалом хороше ставлення у лавах партії і його вважають сильним промовцем на дебатах з політичною опозицією, що теж може зіграти на користь його кандидатури у контексті майбутніх європейських виборів та певної ймовірності дострокових виборів в Ірландії.

Другий ймовірний кандидат – Саймон Ковені, який вже конкурував за лідерство з Варадкаром у партії в 2017 році та на цей час є заступником лідера "Фіне Гел". Ковені має великий політичний досвід та обіймав низку міністерських посад в уряді останні 10 років, у тому числі був міністром закордонних справ та міністром оборони.

Ймовірною претенденткою на лідерство є і Хелен Макенті, про яку пишуть, що "якби Варадкар мав вибір, наступницею була б вона". Як і Саймону Гаррісу, їй 37 років. Макенті вже обіймала посади в уряді Ірландії, зокрема молодшого міністра з питань Європи та міністра юстиції. Макенті вже прославилася як перша міністерка, яка змогла взяти декретну відпустку, не втративши посаду. Втім, є сумніви, чи має вона достатню підтримку у партії.

Четвертим ймовірним кандидатом називають Пасхала Доног’ю, але більш імовірно, що він захоче далі будувати кар’єру у якійсь із установ ЄС.

Нагадаємо, 20 березня Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", а після того, як партія визначиться з наступником, піде і з посади прем'єра.



