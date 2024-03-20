В СМИ обсуждают возможных преемников премьера Ирландии

После решения нынешнего лидера ирландских консерваторов "Финэ Гэл" Лео Варадкара уходить с должности лидера своей политсилы и, как следствие, должности премьера, наиболее вероятными его преемниками считают "двух Саймонов" – Саймона Гарриса и Саймона Ковени.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье Politico.

Одним из вероятных кандидатов называют 37-летнего Саймона Харриса, которому до 2020 года пророчили большие политические успехи, но в последние годы он был "в тени" на второстепенной должности и занимался вопросами высшего образования.

Считается, что к Харрису в целом хорошее отношение в рядах партии и его считают сильным оратором на дебатах с политической оппозицией, что тоже может сыграть в пользу его кандидатуры в контексте предстоящих европейских выборов и определенной вероятности досрочных выборов в Ирландии.

Второй вероятный кандидат – Саймон Ковени, который уже конкурировал за лидерство с Варадкаром в партии в 2017 году и в настоящее время является заместителем лидера "Финэ Гэл". Ковени имеет большой политический опыт и занимал ряд министерских должностей в правительстве последние 10 лет, в том числе был министром иностранных дел и министром обороны.

Вероятной претенденткой на лидерство является и Хелен Макенти, о которой пишут, что "если бы Варадкар имел выбор, преемницей была бы она". Как и Саймону Харрису, ей 37 лет. Макенти уже занимала должности в правительстве Ирландии, в частности младшего министра по вопросам Европы и министра юстиции. Макенти уже прославилась как первый министр, которая смогла взять декретный отпуск, не потеряв должность. Впрочем, есть сомнения, имеет ли она достаточную поддержку в партии.

Четвертым вероятным кандидатом называют Пасхала Доногью, но более вероятно, что он захочет строить дальнейшую карьеру в каком-то из учреждений ЕС.

Напомним, 20 марта Лео Варадкар неожиданно заявил, что покидает пост лидера партии "Фине Гел", а после того, как партия определится с преемником, уйдет и с должности премьера.