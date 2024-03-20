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В уряді України закликали Польщу відреагувати на блокування пасажирських автобусів на кордоні

Новини — Середа, 20 березня 2024, 15:37

Віцепрем’єр Олександр Кубраков закликав польський уряд відреагувати на те, що фермери-протестувальники розширили свою блокаду на пасажирські автобуси, що перетинають українсько-польський кордон.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Кубраков переказав інформацію, вже повідомлену українськими прикордонниками, про розширення блокади протестувальників біля КПП "Медика-Шегині" у тому числі на пасажирські автобуси, що прямують на в’їзд та виїзд з України, і що автобуси збираються невизначений час пропускати по одному кожні дві години. 

"Дорогий міністре Кервінський (міністр внутрішніх справ та адміністрацїі Польщі – Ред.), чому ви дозволяєте це? Хіба мають люди ставати заручниками політичних конфронтацій у цивілізованій країні?", – заявив віцепрем’єр. 

Нагадаємо, у середу, 20 березня, польські фермери влаштували сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.

У неділю й понеділок фермери заблокували дві дороги на шляху до Німеччини, змусивши водіїв прямувати в об’їзд, а перед тим почали блокувати дорогу до Словаччини в районі селища Хижне, заявивши, що лишатимуться там до кінця березня. 



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