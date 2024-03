В уряді України закликали Польщу відреагувати на блокування пасажирських автобусів на кордоні

Віцепрем’єр Олександр Кубраков закликав польський уряд відреагувати на те, що фермери-протестувальники розширили свою блокаду на пасажирські автобуси, що перетинають українсько-польський кордон.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Кубраков переказав інформацію, вже повідомлену українськими прикордонниками, про розширення блокади протестувальників біля КПП "Медика-Шегині" у тому числі на пасажирські автобуси, що прямують на в’їзд та виїзд з України, і що автобуси збираються невизначений час пропускати по одному кожні дві години.

Less than 10 days ago, @PolskaPolicja said that passenger buses were crossing the border without any obstacles. What do we see today? The strikers are blocking traffic on the road in front of the Medyka checkpoint, adjacent to the Ukrainian Shehyni checkpoint.



They plan to let… pic.twitter.com/l1rnd9Rt5p