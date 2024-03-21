Укр Рус Eng

Україна отримала від Канади кредит на $1,5 млрд для фінансування соцвиплат

Новини — Четвер, 21 березня 2024, 08:23

Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів ($1,5 млрд) для бюджетної підтримки.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Шмигаль зазначив, що отримані Україною кошти від Канади допоможуть уряду профінансувати соціальні виплати.  

Загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів, зауважив Шмигаль. 

Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що в середу Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів США, а з лютого 2022 року канадська бюджетна допомога досягла 5,1 млрд доларів США.

Також у середу Європейська комісія переказала Україні перший транш -  4,5 млрд євро - макрофінансової допомоги з великого чотирирічного пакета підтримки.

Прем’єр-міністр Шмигаль напередодні відвідав Брюссель та передав Європейській комісії план реформ, за умови виконання якого Україна отримуватиме виплати за програмою Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада Фінансова допомога