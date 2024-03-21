Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що в середу у Києві відбулась зустріч радників з питань нацбезпеки з країн усього світу, на якій обговорювали "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Офіційно про проведення такої зустрічі у столиці не повідомляли, однак посол згадала про зібрання, коментуючи ракетні удари РФ по Києву у четвер вранці.

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення "формули миру" Володимира Зеленського? Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина", – написала Брінк у Twitter (Х).

Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру @ZelenskyyUa?



Гіперзвукова ракета "Кінжал" по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина.



Дякую мужнім захисникам від ППО… – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 21, 2024

Відомо, що напередодні Київ з візитом відвідав радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Під час візиту Салліван запевнив, що Сполучені Штати вірять в перемогу України, і закликав українців вірити у США на тлі зусиль з ухвалення критично важливого пакету допомоги Україні.

Зустрічі радників з питань нацбезпеки, які працюють над втіленням української "формули миру", раніше, за офіційними повідомленнями, в Україні не проходили, а відбувались за межами держави.

Як відомо, Україна та Швейцарія зараз готують проведення глобального "саміту миру", на якому мають напрацювати шляхи реалізації української "формули миру".

Очікують, що на саміт запросять понад 160 країн – запрошення РФ на цьому етапі не очікується.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.