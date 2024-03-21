Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что в среду в Киеве состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности из стран всего мира, на которой обсуждали "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Официально о проведении такой встречи в столице не сообщали, однако посол вспомнила о собрании, комментируя ракетные удары РФ по Киеву в четверг утром.

"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения "формулы мира" Владимира Зеленского? Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок", – написала Бринк в Twitter (Х).

Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру @ZelenskyyUa?



Гіперзвукова ракета "Кінжал" по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина.



Дякую мужнім захисникам від ППО… – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 21, 2024

Известно, что накануне Киев с визитом посетил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время визита Салливан заверил, что Соединенные Штаты верят в победу Украины, и призвал украинцев верить в США на фоне усилий по принятию критически важного пакета помощи Украине.

Встречи советников по вопросам нацбезопасности, которые работают над воплощением украинской "формулы мира", ранее, по официальным сообщениям, в Украине не проходили, а происходили за пределами государства.

Как известно, Украина и Швейцария сейчас готовят проведение глобального "саммита мира", на котором должны наработать пути реализации украинской "формулы мира".

Ожидается, что на саммит пригласят более 160 стран – приглашение РФ на этом этапе не ожидается.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.