В Киеве впервые состоялась всемирная встреча советников по "формуле мира" – посол США
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что в среду в Киеве состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности из стран всего мира, на которой обсуждали "формулу мира" президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Официально о проведении такой встречи в столице не сообщали, однако посол вспомнила о собрании, комментируя ракетные удары РФ по Киеву в четверг утром.
"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения "формулы мира" Владимира Зеленского? Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок", – написала Бринк в Twitter (Х).
Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру @ZelenskyyUa?– Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 21, 2024
Гіперзвукова ракета "Кінжал" по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина.
Дякую мужнім захисникам від ППО…
Известно, что накануне Киев с визитом посетил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Во время визита Салливан заверил, что Соединенные Штаты верят в победу Украины, и призвал украинцев верить в США на фоне усилий по принятию критически важного пакета помощи Украине.
Встречи советников по вопросам нацбезопасности, которые работают над воплощением украинской "формулы мира", ранее, по официальным сообщениям, в Украине не проходили, а происходили за пределами государства.
Как известно, Украина и Швейцария сейчас готовят проведение глобального "саммита мира", на котором должны наработать пути реализации украинской "формулы мира".
Ожидается, что на саммит пригласят более 160 стран – приглашение РФ на этом этапе не ожидается.
Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.