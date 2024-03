Кулеба після ракетного обстрілу Києва закликав Конгрес США нарешті розблокувати допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився фотографіями наслідків ранкового ракетного удару РФ по Києву та закликав Конгрес США нарешті ухвалити рішення про кошти на допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Twitter (X).

Кулеба опублікував фотографії з наслідками падіння уламків збитих ракет, зазначивши, що всього збили понад 30 повітряних цілей, постраждали більше десятка людей.

Another Russian missile barrage targeted Kyiv this night, while people were asleep.



More than 30 missiles were shot down, and falling debris injured over a dozen people.



I urge the US Congress to unblock aid to Ukraine to save lives, protect freedom, and defeat Russian terror. pic.twitter.com/tARvW9IUA8