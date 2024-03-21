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Кулеба після ракетного обстрілу Києва закликав Конгрес США нарешті розблокувати допомогу Україні

Новини — Четвер, 21 березня 2024, 12:01

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився фотографіями наслідків ранкового ракетного удару РФ по Києву та закликав Конгрес США нарешті ухвалити рішення про кошти на допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Twitter (X).

Кулеба опублікував фотографії з наслідками падіння уламків збитих ракет, зазначивши, що всього збили понад 30 повітряних цілей, постраждали більше десятка людей.  

"Закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні, щоб рятувати життя, захищати свободу і завдати поразки російському терору", – заявив він. 

Напередодні, 20 березня, радник з нацбезпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва закликав вірити у те, що Сполучені Штати все ж забезпечать схвалення допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше з таким закликом до спікера Джонсона звернувся також прем’єр Польщі Дональд Туск після того, як два поспіль ракетні удари по Одесі призвели до смерті понад 20 людей, у тому числі рятувальників. 

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Війна з РФ Кулеба