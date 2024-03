Кулеба после ракетного обстрела Киева призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился фотографиями последствий утреннего ракетного удара РФ по Киеву и призвал Конгресс США наконец принять решение о средствах на помощь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Twitter (X).

Кулеба опубликовал фотографии с последствиями падения обломков сбитых ракет, отметив, что всего сбили более 30 воздушных целей, пострадали более десятка человек.

Another Russian missile barrage targeted Kyiv this night, while people were asleep.



More than 30 missiles were shot down, and falling debris injured over a dozen people.



I urge the US Congress to unblock aid to Ukraine to save lives, protect freedom, and defeat Russian terror. pic.twitter.com/tARvW9IUA8