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Кулеба после ракетного обстрела Киева призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине

Новости — Четверг, 21 марта 2024, 12:01

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился фотографиями последствий утреннего ракетного удара РФ по Киеву и призвал Конгресс США наконец принять решение о средствах на помощь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Twitter (X).

Кулеба опубликовал фотографии с последствиями падения обломков сбитых ракет, отметив, что всего сбили более 30 воздушных целей, пострадали более десятка человек.  

"Призываю Конгресс США разблокировать помощь Украине, чтобы спасать жизни, защищать свободу и нанести поражение российскому террору", – заявил он.

Накануне, 20 марта, советник по нацбезопасности Джейк Салливан во время визита в Киев призвал верить в то, что Соединенные Штаты все же обеспечат одобрение помощи Украине.

Напомним, ранее с таким призывом к спикеру Джонсону обратился также премьер Польши Дональд Туск после того, как два подряд ракетных удара по Одессе привели к смерти более 20 человек, в том числе спасателей.

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Война с РФ Кулеба