Глава МЗС Сербії приїхав у Москву та зустрівся з Лавровим
Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич приїхав у Москву з візитом та провів зустріч з очільником МЗС Росії Сергєєм Лавровим.
Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".
Перша частина зустрічі міністрів була відкритою для ЗМІ. Лавров і Дачич говорили про двосторонні відносини, ситуацію з Косовом і загалом на Балканах та про ширші міжнародні питання.
Дачич відзначив, що відносини між Сербією та Росією залишаються "на високому рівні", попри усі виклики, та ґрунтуються "взаємній довірі і стратегічній співпраці", і нагадав, що президент Сербії Александар Вучич листом привітав Владіміра Путіна з "переобранням".
Серед іншого, Дачич подякував Москві за ініціативу щодо засідання Ради безпеки ООН до 25 річниці втручання НАТО у війну в Косові.
Лавров також заявив, що Москва цінує відносини з Сербією і прогрес в економічній співпраці.
Як зазначають, увечері міністри разом відвідають "дружній футбольний матч" між російською і сербською командами.
Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич через посла РФ привітав Путіна з "перемогою на виборах".
Також Вучич нещодавно заявив, що російсько-українська війна може перерости у пряме зіткнення Росії з країнами Заходу, якщо "не буде встановлене якесь перемир’я".