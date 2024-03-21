Глава МЗС Сербії приїхав у Москву та зустрівся з Лавровим

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич приїхав у Москву з візитом та провів зустріч з очільником МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Перша частина зустрічі міністрів була відкритою для ЗМІ. Лавров і Дачич говорили про двосторонні відносини, ситуацію з Косовом і загалом на Балканах та про ширші міжнародні питання.

Дачич відзначив, що відносини між Сербією та Росією залишаються "на високому рівні", попри усі виклики, та ґрунтуються "взаємній довірі і стратегічній співпраці", і нагадав, що президент Сербії Александар Вучич листом привітав Владіміра Путіна з "переобранням".

Серед іншого, Дачич подякував Москві за ініціативу щодо засідання Ради безпеки ООН до 25 річниці втручання НАТО у війну в Косові.

Лавров також заявив, що Москва цінує відносини з Сербією і прогрес в економічній співпраці.

Як зазначають, увечері міністри разом відвідають "дружній футбольний матч" між російською і сербською командами.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич через посла РФ привітав Путіна з "перемогою на виборах".

Також Вучич нещодавно заявив, що російсько-українська війна може перерости у пряме зіткнення Росії з країнами Заходу, якщо "не буде встановлене якесь перемир’я".