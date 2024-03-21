Глава МИД Сербии приехал в Москву и встретился с Лавровым
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич приехал в Москву с визитом и провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".
Первая часть встречи министров была открыта для СМИ. Лавров и Дачич говорили о двусторонних отношениях, ситуации с Косовом и в целом на Балканах и о более широких международных вопросах.
Дачич отметил, что отношения между Сербией и Россией остаются "на высоком уровне", несмотря на все вызовы, и основываются на "взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве", и напомнил, что президент Сербии Александар Вучич письмом поздравил Владимира Путина с "переизбранием".
Среди прочего Дачич поблагодарил Москву за инициативу по заседанию Совбеза ООН к 25 годовщине вмешательства НАТО в войну в Косово.
Лавров также заявил, что Москва ценит отношения с Сербией и прогресс в экономическом сотрудничестве.
Как отмечают, вечером министры вместе посетят "дружеский футбольный матч" между российской и сербской командами.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич через посла РФ поздравил Путина с "победой на выборах".
Также Вучич недавно заявил, что российско-украинская война может перерасти в прямое столкновение России со странами Запада, если "не будет установлено какое-либо перемирие".