Глава МИД Сербии приехал в Москву и встретился с Лавровым

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич приехал в Москву с визитом и провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Первая часть встречи министров была открыта для СМИ. Лавров и Дачич говорили о двусторонних отношениях, ситуации с Косовом и в целом на Балканах и о более широких международных вопросах.

Дачич отметил, что отношения между Сербией и Россией остаются "на высоком уровне", несмотря на все вызовы, и основываются на "взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве", и напомнил, что президент Сербии Александар Вучич письмом поздравил Владимира Путина с "переизбранием".

Среди прочего Дачич поблагодарил Москву за инициативу по заседанию Совбеза ООН к 25 годовщине вмешательства НАТО в войну в Косово.

Лавров также заявил, что Москва ценит отношения с Сербией и прогресс в экономическом сотрудничестве.

Как отмечают, вечером министры вместе посетят "дружеский футбольный матч" между российской и сербской командами.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич через посла РФ поздравил Путина с "победой на выборах".

Также Вучич недавно заявил, что российско-украинская война может перерасти в прямое столкновение России со странами Запада, если "не будет установлено какое-либо перемирие".