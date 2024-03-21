Кулеба закликав топкерівника НАТО повернути практику тренувань військових в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Києві з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером та закликав до повернення практики тренувань українських військових на територію України.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

На зустрічі Кулеба відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ.

Кулеба закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні.

Після повномасштабного російського вторгнення західні партнери тренують українських військових тільки за кордоном. Однак після нещодавніх заяв Емманюеля Макрона активізувалась дискусія про те, щоб повернути проведення тренувань до України, що означало б розгортання тут західних інструкторів.

Також Кулеба наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема, надання критично важливих видів озброєнь та військової техніки.

На зустрічі йшлося і про перспективи тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників, та про очікування від Вашингтонського саміту НАТО.

Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бауер під час виступу на Київському безпековому форумі застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.