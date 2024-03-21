Кулеба призвал топ-руководителя НАТО вернуть практику тренировок военных в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром и призвал к возвращению практики тренировок украинских военных на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

На встрече Кулеба отметил важную роль государств-членов НАТО в оказании Украине всесторонней помощи в отражении вооруженной агрессии РФ.

Глава украинского МИД призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего, летальным вооружениям, возвращению к практике тренировок в Украине, развертыванию ремонтных баз в Украине.

После полномасштабного российского вторжения западные партнеры тренируют украинских военных только за границей. Однако после недавних заявлений Эмманюэля Макрона активизировалась дискуссия о том, чтобы вернуть проведение тренировок в Украину, что означало бы развертывание западных инструкторов.

Также Кулеба отметил важность продолжения поддержки Украины, в частности, предоставление критически важных видов вооружений и военной техники.

На встрече речь шла и о перспективах тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников, и об ожиданиях от Вашингтонского саммита НАТО.

Визит Бауэра в Киев стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Бауэр во время выступления на Киевском форуме безопасности предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.