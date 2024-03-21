Миссия ЕС в Красном море уничтожила ракеты и морской дрон хуситов

Военно-морская миссия ЕС в Красном море заявила, что уничтожила три баллистические ракеты и морской беспилотник йеменских боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, для защиты торговых судов.

Как пишет "Европейская правда", об этом миссия проинформировала в Twitter (X).

В сообщении говорится, что французский корабль уничтожил баллистические ракеты, а немецкий фрегат "Гессен" – морской беспилотник, которым управляли хуситы.

On March 21, an @EUNAVFORASPIDES French ship while providing close protection to merchant shipping in South Red Sea, intercepted and destroyed 3 ballistic missiles posing a direct threat to the FoN.@MarineNationale @FFEAU_ALINDIEN @EtatMajorFR#shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/f2X7VmJGap March 21, 2024

Как отмечает миссия, уничтоженные баллистические ракеты представляли прямую угрозу свободному судоходству, в то же время морской дрон обнаружили во время обеспечения охраны торгового судна.

On March 21, a @EUNAVFORASPIDES ship (FGS HESSEN) while providing close protection to a merchant vessel of EU interests in Southern Red Sea, engaged and destroyed a Houthi USV, posing a direct threat to the freedom of navigation.

@deutschemarine#shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/5ruGLu3rPd – EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 21, 2024

Ранее сообщалось, что военный корабль Греции, присутствующий в Красном море в рамках специальной миссии ЕС, отразил атаку беспилотников хуситов.

Перед этим военные США, Великобритании и Франции сбили десятки дронов в районе Красного моря после того, как йеменские боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы.

Напомним, военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides действует с 19 февраля 2024 года; США с группой союзников развернули свою миссию еще с конца 2023 года.