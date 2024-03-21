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Миссия ЕС в Красном море уничтожила ракеты и морской дрон хуситов

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Новости — Четверг, 21 марта 2024, 20:57

Военно-морская миссия ЕС в Красном море заявила, что уничтожила три баллистические ракеты и морской беспилотник йеменских боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, для защиты торговых судов.

Как пишет "Европейская правда", об этом миссия проинформировала в Twitter (X).

В сообщении говорится, что французский корабль уничтожил баллистические ракеты, а немецкий фрегат "Гессен" – морской беспилотник, которым управляли хуситы.

Как отмечает миссия, уничтоженные баллистические ракеты представляли прямую угрозу свободному судоходству, в то же время морской дрон обнаружили во время обеспечения охраны торгового судна.

Ранее сообщалось, что военный корабль Греции, присутствующий в Красном море в рамках специальной миссии ЕС, отразил атаку беспилотников хуситов.

Перед этим военные США, Великобритании и Франции сбили десятки дронов в районе Красного моря после того, как йеменские боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы.

Напомним, военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides действует с 19 февраля 2024 года; США с группой союзников развернули свою миссию еще с конца 2023 года.

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