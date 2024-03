Миссия ЕС в Красном море уничтожила ракеты и морской дрон хуситов

Военно-морская миссия ЕС в Красном море заявила, что уничтожила три баллистические ракеты и морской беспилотник йеменских боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, для защиты торговых судов.

Как пишет "Европейская правда", об этом миссия проинформировала в Twitter (X).

В сообщении говорится, что французский корабль уничтожил баллистические ракеты, а немецкий фрегат "Гессен" – морской беспилотник, которым управляли хуситы.

On March 21, an @EUNAVFORASPIDES French ship while providing close protection to merchant shipping in South Red Sea, intercepted and destroyed 3 ballistic missiles posing a direct threat to the FoN. @MarineNationale @FFEAU_ALINDIEN @EtatMajorFR #shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/f2X7VmJGap

Как отмечает миссия, уничтоженные баллистические ракеты представляли прямую угрозу свободному судоходству, в то же время морской дрон обнаружили во время обеспечения охраны торгового судна.

On March 21, a @EUNAVFORASPIDES ship (FGS HESSEN) while providing close protection to a merchant vessel of EU interests in Southern Red Sea, engaged and destroyed a Houthi USV, posing a direct threat to the freedom of navigation.

@deutschemarine#shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/5ruGLu3rPd