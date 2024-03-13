Військовий корабель Греції відбив атаку дронів хуситів у Червоному морі

Військовий корабель Греції, що присутній у Червоному морі в рамках спеціальної місії ЄС, відбив атаку безпілотників хуситів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У збройних силах Греції в середу повідомили, що грецький корабель, який бере участь у військовій місії ЄС в Червоному морі, відкрив вогонь по двох безпілотниках і "відбив атаку". Інших деталей не повідомляють.

У вівторок з’являлося аналогічне повідомлення щодо італійського корабля-учасника місії, команда збила два безпілотники.

Минулими вихідними військові США, Великої Британії та Франції збили десятки дронів у районі Червоного моря після того, як єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, атакували суховантаж Propel Fortune та американські есмінці.

Нагадаємо, військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides діє з 19 лютого 2024 року; США із групою союзників розгорнули свою місію ще з кінця 2023 року.