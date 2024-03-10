Сили США, Британії та Франції відбили ще одну масштабну атаку хуситів

Сполучені Штати заявили, що військові США, Великої Британії та Франції збили десятки дронів у районі Червоного моря у суботу після того, як єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, атакували суховантаж Propel Fortune та американські есмінці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Центральне командування (CENTCOM) США заявило, що американські військові та коаліційні сили збили щонайменше 28 дронів над Червоним морем рано вранці в суботу.

"Жодне судно ВМС США або коаліції не постраждало внаслідок атаки, також не було повідомлень від комерційних суден про пошкодження", – йдеться в повідомленні.

Водночас французький військовий корабель та винищувачі збили чотири бойові безпілотники, які наближалися до військово-морських суден місії ЄС Aspides, йдеться в заяві французької армії.

"Ці оборонні дії безпосередньо сприяли захисту вантажного судна True Confidence під прапором Барбадосу, яке атакували 6 березня, а також – інших комерційних суден, що проходять транзитом у цьому районі", – заявили військові Франції, яка має в цьому районі військовий корабель та військові літаки на своїх базах в Джибуті та ОАЕ.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що його військовий корабель HMS Richmond долучився до міжнародних союзників у відбитті нічної атаки безпілотників хуситів, заявивши, що ніхто не постраждав, і пошкоджень судна немає.

"Минулої ночі HMS Richmond застосував ракети Sea Ceptor, щоб збити два ударні дрони, успішно відбивши ще одну незаконну атаку підтримуваних Іраном хуситів", – заявив міністр оборони Грант Шаппс в Twitter (X).

Центр координації морських торговельних операцій Королівського військово-морського флоту Великої Британії (UKMTO) підтвердив спробу нападу на судно Propel Fortune. За його словами, екіпаж не постраждав, і судно прямує до наступного порту.

Напередодні Сполучені Штати заявили, що їхні військові та союзники відбили у Червоному морі масштабну атаку з боку єменських бойовиків-хуситів, які використали 15 дронів.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участю 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.