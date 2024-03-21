ЕС решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной
Лидеры ЕС на саммите решили начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Европейский Совет только что принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляю вас!
Ваше место в нашей европейской семье", написал Мишель в Twitter (X)
Он подчеркнул, что сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на пути страны в ЕС.
"Теперь нужно продолжить тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно двигалась вперед, как того желает ваш народ", – заявил Мишель.
The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!– Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024
Your place is in our European family.
Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc
Ранее сообщалось, что прогресс Боснии и Герцеговины на ее пути присоединения к ЕС может осложнить лидерам Евросоюза на саммите на этой неделе принятие решения по Украине и Молдове.