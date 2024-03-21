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ЕС решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

Новости — Четверг, 21 марта 2024, 22:32

Лидеры ЕС на саммите решили начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Европейский Совет только что принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляю вас!

Ваше место в нашей европейской семье", написал Мишель в Twitter (X)

Он подчеркнул, что сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на пути страны в ЕС.

"Теперь нужно продолжить тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно двигалась вперед, как того желает ваш народ", – заявил Мишель.

Ранее сообщалось, что прогресс Боснии и Герцеговины на ее пути присоединения к ЕС может осложнить лидерам Евросоюза на саммите на этой неделе принятие решения по Украине и Молдове.

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Босния и Герцеговина