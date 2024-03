ЕС решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

Лидеры ЕС на саммите решили начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Европейский Совет только что принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляю вас!

Ваше место в нашей европейской семье", написал Мишель в Twitter (X)

Он подчеркнул, что сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на пути страны в ЕС.

"Теперь нужно продолжить тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно двигалась вперед, как того желает ваш народ", – заявил Мишель.

