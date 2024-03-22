Боррель про масштабну атаку РФ по Україні: Всіх винних притягнуть до відповідальності

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на масштабну нічну атаку Росії проти української інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

Глава дипломатії ЄС констатував, що РФ продовжує свої жорстокі атаки проти населення України, де енергетична інфраструктура зазнала атаки дронів та ракет, десятки людей загинули та постраждали, і під загрозою опинилася безпека Запорізької АЕС.

Russia continues its brutal attacks against Ukraine's population with overnight drone & missile bombing of energy infrastructures, killing & wounding dozens, jeopardizing the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

This must stop! All responsible will be held to account. March 22, 2024

"Це має припинитися! Всіх винних притягнуть до відповідальності", – зазначив Боррель.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після масштабної нічної атаки РФ проти української інфраструктури заявив, що Захід робить помилки у своїй стратегії підтримки України і це може мати наслідки для того, як далі буде розвиватися історія.

Своєю чергою президентка Молдови Мая Санду засудила чергову російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня.

Посол США Бріджит Брінк після нічної атаки закликала до негайної підтримки України.

Британська розвідка прогнозує, що РФ продовжить авіаудари по критично важливих об'єктах України.