Боррель про масштабну атаку РФ по Україні: Всіх винних притягнуть до відповідальності

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на масштабну нічну атаку Росії проти української інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

Глава дипломатії ЄС констатував, що РФ продовжує свої жорстокі атаки проти населення України, де енергетична інфраструктура зазнала атаки дронів та ракет, десятки людей загинули та постраждали, і під загрозою опинилася безпека Запорізької АЕС.

Russia continues its brutal attacks against Ukraine's population with overnight drone & missile bombing of energy infrastructures, killing & wounding dozens, jeopardizing the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

This must stop! All responsible will be held to account.