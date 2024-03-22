Боррель про масштабну атаку РФ по Україні: Всіх винних притягнуть до відповідальності
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на масштабну нічну атаку Росії проти української інфраструктури.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).
Глава дипломатії ЄС констатував, що РФ продовжує свої жорстокі атаки проти населення України, де енергетична інфраструктура зазнала атаки дронів та ракет, десятки людей загинули та постраждали, і під загрозою опинилася безпека Запорізької АЕС.
Russia continues its brutal attacks against Ukraine's population with overnight drone & missile bombing of energy infrastructures, killing & wounding dozens, jeopardizing the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 22, 2024
This must stop! All responsible will be held to account.
"Це має припинитися! Всіх винних притягнуть до відповідальності", – зазначив Боррель.
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після масштабної нічної атаки РФ проти української інфраструктури заявив, що Захід робить помилки у своїй стратегії підтримки України і це може мати наслідки для того, як далі буде розвиватися історія.
Своєю чергою президентка Молдови Мая Санду засудила чергову російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня.
Посол США Бріджит Брінк після нічної атаки закликала до негайної підтримки України.
Британська розвідка прогнозує, що РФ продовжить авіаудари по критично важливих об'єктах України.