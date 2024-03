Боррель о масштабной атаке РФ по Украине: Всех виновных привлекут к ответственности

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на масштабную ночную атаку РФ против украинской инфраструктуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

Глава дипломатии ЕС констатировал, что РФ продолжает свои жестокие атаки против населения Украины, где энергетическая инфраструктура подверглась атаке дронов и ракет, десятки людей погибли и пострадали, и под угрозой оказалась безопасность Запорожской АЭС.

Russia continues its brutal attacks against Ukraine's population with overnight drone & missile bombing of energy infrastructures, killing & wounding dozens, jeopardizing the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

This must stop! All responsible will be held to account.