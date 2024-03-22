Cтефанішина прокоментувала ідеї про "гібридні" варіанти вступу України у НАТО

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина натякнула, що у Києві не обговорюють гіпотетичні варіанти "гібридного" вступу України в НАТО, та що поки серед союзників загалом немає готовності обговорювати питання якихось гарантій для України саме на майданчику Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час дискусії на Київському безпековому форумі.

Стефанішиній нагадали про різні ідеї гібридного вступу України у НАТО, як "вступ частинами", які озвучувалися у тому числі колишнім генсеком Андерсом фог Расмуссеном, та запитали, чи Київ гіпотетично допускає такі сценарії.

"Ми мислимо категоріями, що ми робимо все, що дозволяє нам вижити. Тому розводити теоретичні дискусії, як могло б бути, якби НАТО раптом прийняв би рішення, що нас приймають, і у яких би формах це відбувалося – у нас навіть немає часу, можливості і бажання про це говорити", – відповіла Ольга Стефанішина.

Вона продовжила, що при цьому і самі союзники не бачать НАТО як майданчик, на якому можуть бути дискусії щодо безпекових гарантій для України.

"Щоб ця дискусія відбулась – потрібне знов таки юридичне рішення, тому що в НАТО будь-яке рішення відбувається за відповідними процедурами… І союзники мають побачити НАТО як майданчик, на якому буде відбуватися такий діалог. Вони мають ухвалити рішення, що Україна у будь-якому випадку буде країною, на яку буде розповсюджуватися стаття 5 Вашингтонського договору. І вже після цього обговорюються різні формати... Рішення зараз немає", – зазначила віцепрем’єрка.

Також вона розповіла, що Київ "не має ілюзій" з приводу можливих результатів Вашингтонського саміту НАТО для України, але у будь-якому разі закликатиме союзників до рішення про запрошення України до членства, яке мало б юридично зобов'язальний характер.

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