Стефанишина прокомментировала идеи о "гибридных" вариантах вступления Украины в НАТО

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина намекнула, что в Киеве не обсуждают гипотетические варианты "гибридного" вступления Украины в НАТО, и пока среди союзников в целом нет готовности обсуждать вопрос каких-то гарантий для Украины именно на площадке Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности.

Стефанишиной напомнили о различных идеях гибридного вступления Украины в НАТО, как "вступление частями", которые озвучивались в том числе бывшим генсеком Андерсом фог Расмуссеном, и спросили, допускает ли Киев такие потенциальные сценарии.

"Мы мыслим категориями, что мы делаем все, что позволяет нам выжить. Поэтому разводить теоретические дискуссии, как могло бы быть, если бы НАТО вдруг приняло бы решение, что нас принимают, и в каких бы формах это происходило – у нас даже нет времени, возможности и желания об этом говорить", – ответила Ольга Стефанишина.

Она продолжила, что при этом и сами союзники не видят НАТО как площадку, на которой могут быть дискуссии о гарантиях безопасности для Украины.

"Чтобы эта дискуссия состоялась – нужно опять же юридическое решение, потому что в НАТО любое решение происходит по соответствующим процедурам... И союзники должны увидеть НАТО как площадку, на которой будет происходить такой диалог. Они должны принять решение, что Украина в любом случае будет страной, на которую будет распространяться статья 5 Вашингтонского договора. И уже после этого обсуждаются различные форматы... Решения сейчас нет", – отметила вице-премьер.

Также она рассказала, что Киев "не питает иллюзий" по поводу возможных результатов Вашингтонского саммита НАТО для Украины, но в любом случае будет призывать союзников к решению о приглашении Украины к членству, которое имело бы юридически обязывающий характер.

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