Міністр оборони Естонії не бачить великого значення у тому, що у Кремлі назвали війну війною

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав, що не вбачає переломних змін у тому, що речник Кремля використав слово "війна", говорячи про війну проти України, тоді як зазвичай у Росії на найвищому рівні вживали термін "спеціальна військова операція".

Як пише "Європейська правда", його слова наводить ERR.

Певкур сказав, що те, як у Росії називають війну проти України, нічого принципово не змінює для Естонії чи інших країн Заходу.

"Ми завжди оцінювали події в Україні як збройну агресію Росії проти України, тож нічого несподіваного і новинного у цій заяві немає.... Той факт, що сама Росія нарешті називає речі своїми іменами – це добре, але по суті це нічого не змінює", – прокоментував міністр.

Нагадаємо, у п’ятницю у ЗМІ набула розголосу заява речника Кремля Дмитрія Пєскова, де він сказав, що Росія "у стані війни", та заявив, що "спецоперація" Москви переросла у війну через те, що країни Заходу почали підтримувати Україну. Пізніше він уточнив, що не мав на увазі "юридичні зміни", зазначивши, що "де-юре" йдеться про "СВО", а "де-факто" вона перетворилася на війну.

Подекуди заяву інтерпретували як перший випадок, коли у Кремлі назвали війну війною, проте такі випадки бували і раніше, у тому числі особисто від Владіміра Путіна.

Нагадаємо, група видань "Українська правда" припинила вживати слово "президент" щодо Владіміра Путіна.

Читайте детальніше у статті про те, які терміни ми вважаємо прийнятними для опису цієї особи і чому вважаємо інші неприйнятними.



