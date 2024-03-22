Министр обороны Эстонии не видит большого значения в том, что в Кремле назвали войну войной

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что не видит переломных изменений в том, что представитель Кремля использовал слово "война", говоря о войне против Украины, тогда как обычно в России на самом высоком уровне употребляли термин "специальная военная операция".

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит ERR.

Ханно Певкур сказал, что то, как в России называют продолжающуюся войну против Украины, ничего принципиально не меняет для Эстонии или других стран Запада.

"Мы всегда оценивали события в Украине как вооруженную агрессию России против Украины, поэтому ничего неожиданного и новостного в этом заявлении нет.... Тот факт, что сама Россия наконец называет вещи своими именами – это хорошо, но, по сути, это ничего не меняет", – прокомментировал министр.

Напомним, в пятницу в СМИ получило огласку заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, где он сказал, что Россия "в состоянии войны", и заявил, что "спецоперация" Москвы переросла в войну из-за того, что страны Запада начали поддерживать Украину.

Кое-где заявление интерпретировали как первый случай, когда в Кремле назвали войну войной, однако такие случаи бывали и раньше, в том числе лично со стороны Владимира Путина.

Напомним, группа изданий "Украинская правда" прекратила употреблять слово "президент" в отношении Владимира Путина.

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