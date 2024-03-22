Зеленский обсудил с министром обороны Дании усиление ПВО и совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с вице-премьер-министром – министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По его словам, они среди главного они обсудили российские ракетные обстрелы, необходимость усиления украинской ПВО и перспективы совместного производства вооружений.

Провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Серед головного – обговорили російські ракетні обстріли, необхідність посилення української ППО, перспективи спільного виробництва озброєнь.



Дякуємо Данії за вже надану допомогу для… pic.twitter.com/TQsWeLovpL March 22, 2024

"Спасибо Дании за уже оказанную помощь для нашей защиты. Будем усиливаться и в дальнейшем", – добавил Зеленский.

Ранее Дания объявила, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,3 млрд датских крон (336,6 млн долларов).

Напомним, Дания стала первой страной за пределами G7, подписавшей 10-летнее соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.

Дания является одним из крупнейших доноров военной помощи Киеву по сравнению с размером ее экономики. Ее предыдущий пакет военной помощи на 1,7 млрд крон (247,4 млн долларов) был представлен в середине февраля.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна избежать ошибок 1930-х годов и активизировать и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания России.

Фредериксен также заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.