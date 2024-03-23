Білий дім про масштабну атаку РФ по Україні: Путін не чекає, поки Конгрес бездіє

В адміністрації президента США відреагували на масштабну атаку Росії проти української інфраструктури 22 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу говорив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"(Кремлівський лідер Владімір) Путін не чекає. Він не сидить склавши руки. Він смертельно використовує кожну хвилину, поки наш Конгрес відмовляється діяти. Він не вагається, і ми також не повинні", – зазначив він.

За словами представника Білого дому, російські удари ще раз демонструють, наскільки життєво важливо, щоб США продовжували надавати Україні системи й засоби ППО, які потрібні Україні для її захисту.

"Палата представників має якнайшвидше схвалити... допомогу (Києву), щоб ми могли надати Україні це життєво необхідне обладнання. І як ми бачимо лише за останні кілька днів, кожен день зволікання Палати представників – це ще один день, коли українці мають заплатити за це власною кров'ю", – резюмував Кірбі.

У ніч на 22 березня РФ здійснила чергову масовану повітряну атаку проти України із застосуванням дальньої авіації. У зв’язку з цим посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на п'ятницю протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151.

Російські окупанти вночі, серед іншого, атакували Дніпровську ГЕС.

Британська розвідка прогнозує, що РФ продовжить авіаудари по критично важливих об'єктах України.