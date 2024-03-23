Белый дом о масштабной атаке РФ по Украине: Путин не ждет, пока Конгресс бездействует

В администрации президента США отреагировали на масштабную атаку России против украинской инфраструктуры 22 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга говорил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"(Кремлевский лидер Владимир) Путин не ждет. Он не сидит сложа руки. Он смертельно использует каждую минуту, пока наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы также не должны", – отметил он.

По словам представителя Белого дома, российские удары еще раз демонстрируют, насколько жизненно важно, чтобы США продолжали предоставлять Украине системы и средства ПВО, которые нужны Украине для ее защиты.

"Палата представителей должна как можно быстрее одобрить... помощь (Киеву), чтобы мы могли предоставить Украине это жизненно необходимое оборудование. И как мы видим только за последние несколько дней, каждый день промедления Палаты представителей – это еще один день, когда украинцы должны заплатить за это собственной кровью", – резюмировал Кирби.

В ночь на 22 марта РФ осуществила очередную массированную воздушную атаку против Украины с применением дальней авиации. В связи с этим посол США Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151.

Российские оккупанты ночью, среди прочего, атаковали Днепровскую ГЭС.

Британская разведка прогнозирует, что РФ продолжит авиаудары по критически важным объектам Украины.