ЗМІ: Вищий суд Іспанії призупинив роботу Telegram в країні

Вищий суд Іспанії постановив призупинити надання послуг платформи Telegram в країні після скарг медіакомпаній на те, що він дозволяє користувачам завантажувати свій контент без дозволу.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомило джерело в суді.

За інформацією агентства, з понеділка використання Telegram в Іспанії тимчасово призупинять на вимогу медіакомпаній, зокрема Atresmedia, EGEDA, Mediaset та Telefonica.

Як зазначає Reuters, суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування позовів. За словами джерела, заблокувати послуги Telegram будуть зобов'язані оператори мобільного зв'язку.

За даними антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю месенджером в Іспанії. Ним користуються майже 19% іспанців, опитаних CNMC.

Раніше французький антимонопольний орган наклав штраф на Google у 250 мільйонів євро, пов'язаний з тривалою суперечкою щодо виплат місцевим видавцям за їхні новини.

Перед цим Європейська комісія закликала Google та інші великі технологічні компанії допомогти опозиційним білоруським ЗМІ, просуваючи їхні матеріали активніше за провладні, бо останнім пошукові алгоритми надають перевагу.

Перед цим повідомляли, що через збій в пошуковій системі Google певний час там відображався занижений обмінний курс євро до польського злотого.