Франція оштрафувала Google на €250 млн через суперечку з видавцями новин

Французький антимонопольний орган наклав на Google штраф у 250 мільйонів євро, пов'язаний з тривалою суперечкою щодо виплат місцевим видавцям за їхні новини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Французьке антимонопольне відомство заявило, що наклало штраф у розмірі 250 мільйонів євро через невиконання компанією Google деяких зобов'язань, які вона взяла на себе під час переговорів.

Американський технологічний гігант був змушений вести переговори з французькими видавцями новин після того, як у 2020 році суд підтримав рішення, посилаючись на директиву Євросоюзу про авторське право від 2019 року.

У своєму блозі Google заявив, що погодився сплатити штраф, "тому що настав час рухатися далі".

Компанія заявила, що штраф "не є пропорційним" питанням, порушеним французьким наглядовим органом, і "недостатньо враховує" зусилля Google, спрямовані на вирішення проблем.

Франція була першою з 27 країн ЄС, яка прийняла директиву про авторське право, що надає видавцям та новинним компаніям можливість укладати ліцензійні угоди з онлайн-платформами.

Рішення антимонопольного відомства є четвертим за багато років, спрямованим проти Google за недотримання правової бази ЄС, яка має на меті створити "необхідні умови для збалансованих переговорів між інформаційними агентствами, видавцями та цифровими платформами".

Раніше Європейська комісія закликала Google та інші великі технологічні компанії допомогти опозиційним білоруським ЗМІ, просуваючи їхні матеріали активніше за провладні, бо останнім пошукові алгоритми надають перевагу.

Перед цим повідомляли, що через збій в пошуковій системі Google певний час там відображався занижений обмінний курс євро до польського злотого.