СМИ: Высший суд Испании приостановил работу Telegram в стране

Высший суд Испании постановил приостановить предоставление услуг платформы Telegram в стране после жалоб медиакомпаний на то, что он позволяет пользователям загружать свой контент без разрешения.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщил источник в суде.

По информации агентства, с понедельника использование Telegram в Испании временно приостановят по требованию медиакомпаний, в частности Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica.

Как отмечает Reuters, судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги Telegram в Испании на время расследования исков. По словам источника, заблокировать услуги Telegram будут обязаны операторы мобильной связи.

По данным антимонопольного ведомства CNMC, Telegram является четвертым по популярности мессенджером в Испании. Им пользуются почти 19% испанцев, опрошенных CNMC.

Ранее французский антимонопольный орган наложил штраф на Google в 250 миллионов евро, связанный с длительным спором о выплатах местным издателям за их новости.

Перед этим Европейская комиссия призвала Google и другие крупные технологические компании помочь оппозиционным белорусским СМИ, продвигая их материалы активнее провластных, потому что последним поисковые алгоритмы отдают предпочтение.

Перед этим сообщалось, что из-за сбоя в поисковой системе Google некоторое время там отображался заниженный обменный курс евро к польскому злотому.