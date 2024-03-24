В Бундестазі застерегли від відведення Росії надмірної ролі жертви після теракту

Німецькі політики застерегли від інструменталізації Кремлем теракту у Підмосков’ї – голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот від партії канцлера Шольца нагадав, що РФ сама є терористичною державою.

Про це йдеться у публікації видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Рот, представник керівної Соціал-демократичної партії, застеріг від відведення Росії занадто великої ролі жертви після теракту у Підмосков’ї.

"Ми співчуваємо багатьом невинним жертвам у Москві. Тим не менш, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка в черговий раз тероризувала українське цивільне населення ракетними і безпілотними атаками минулої ночі. Ті, хто сіють терор, пожинають терор", – сказав Рот в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн Bild am Sonntag, що теракт був жахливим і нагадує атаку на Батаклан в Парижі. "Усередині країни це серйозний удар для органів безпеки, тому що було попередження, навіть конкретно щодо концертів", – сказала Штрак-Ціммерманн, маючи на увазі попередження з боку США.

"Очевидно, що Путін абсолютно неправильно оцінив ці попередження, не сприйняв їх серйозно і спробує відвернути від них увагу", – сказала Штрак-Ціммерманн. Замість того, щоб вести агресивну війну проти мирного сусіда, Путін повинен протистояти тероризму разом з іншими постраждалими країнами світу, додала вона.

А речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер не виключив, що теракт під Москвою був операцією під чужим прапором, організованою самою Росією.

"На цей момент не можна виключати, що це була операція під чужим прапором, організована самою Росією, навіть якщо ісламістське підґрунтя видається досить імовірним, особливо з огляду на те, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність", – сказав він.

За даними ЗМІ, у Британії застерегли лідера Кремля Владіміра Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 133 людини. Україна заперечувала свою причетність до атаки.

Цю оцінку підтримали Сполучені Штати, які кілька тижнів тому попередили про неминучу терористичну атаку в Москві.