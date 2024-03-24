В Бундестаге предостерегли от отведения России после теракта чрезмерной роли жертвы 

Немецкие политики предостерегли от инструментализации Кремлем теракта в Подмосковье – председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот от партии канцлера Шольца напомнил, что РФ сама является террористическим государством.

Об этом говорится в публикации издания Spiegel, пишет "Европейская правда".

Рот, представитель правящей Социал-демократической партии, предостерег от отведения России слишком большой роли жертвы после теракта в Подмосковье.

"Мы сочувствуем многим невинным жертвам в Москве. Тем не менее, мы не должны забывать, что Россия сама является террористическим государством, которое в очередной раз терроризировало украинское гражданское население ракетными и беспилотными атаками прошлой ночью. Те, кто сеют террор, пожинают террор", – сказал Рот в интервью Bild am Sonntag.

Председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн Bild am Sonntag, что теракт был ужасным и напоминает атаку на Батаклан в Париже. "Внутри страны это серьезный удар для органов безопасности, потому что было предупреждение, даже конкретно в отношении концертов", – сказала Штрак-Циммерманн, имея в виду предупреждение со стороны США.

"Очевидно, что Путин совершенно неправильно оценил эти предупреждения, не воспринял их серьезно и попытается отвлечь от них внимание", – сказала Штрак-Циммерманн. Вместо того, чтобы вести агрессивную войну против мирного соседа, Путин должен противостоять терроризму вместе с другими пострадавшими странами мира, добавила она.

А спикер по вопросам внешней политики парламентской фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер не исключил, что теракт под Москвой был операцией под чужим флагом, организованной самой Россией.

"На данный момент нельзя исключать, что это была операция под чужим флагом, организованная самой Россией, даже если исламистская подоплека представляется весьма вероятной, особенно учитывая то, что ИГИЛ взяла на себя ответственность", – сказал он.

По данным СМИ, в Британии предостерегли лидера Кремля Владимира Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 133 человека. Украина отрицала свою причастность к атаке.

Эту оценку поддержали Соединенные Штаты, которые несколько недель назад предупредили о неизбежной террористической атаке в Москве.