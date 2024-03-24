ЄС засудив Ізраїль за захоплення 800 гектарів на окупованому Західному березі

Євросоюз засудив Ізраїль за оголошення "державними" ще 800 гектарів земель на окупованій території Західного берега річки Йордан.

Про це йдеться у заяві речника європейської зовнішньополітичної служби, повідомляє "Європейська правда".

ЄС зазначає, що це найбільша конфіскація земель з часів укладення угод в Осло у 1994 році.

"Європейський Союз рішуче засуджує заяву міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича про те, що понад 800 гектарів землі на окупованій палестинській території були оголошені "державними землями", – йдеться у заяві. Мова йде про землі на півночі Йорданської долини, поблизу ізраїльського поселення Яфіт.

ЄС наголошує, що ізраїльські поселення на палестинських територіях є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права.

"На засіданні Європейської Ради цього тижня лідери ЄС засудили рішення ізраїльського уряду щодо подальшого розширення незаконних поселень на окупованому Західному березі річки Йордан і закликали Ізраїль скасувати ці рішення", – сказано у заяві.

ЄС наголосив, що сповнений рішучості боротися з тероризмом словом і ділом, постійно засуджуючи ХАМАС найрішучішим чином, а також за допомогою санкцій та інших заходів. Однак розширення поселень Ізраїлем суперечить цій меті, підживлює напруженість і підриває перспективи вирішення конфлікту за принципом двох держав.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль на палестинських територіях Західного берегу річки Йордан активізувались екстремістські ізраїльські поселенці, які залякують і переслідують місцеве палестинське населення.

У зв’язку з цим країни Заходу, зокрема, США та Британія, запроваджували санкції проти ізраїльських поселенців, Франція забороняла їм в’їзд.